Как сообщает пресс-служба Кольчугинского городского суда, 25 февраля водителя признали виновным в ...

Как сообщает пресс-служба Кольчугинского городского суда, 25 февраля водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека.17 августа 2020 года автомобилист проезжал по улице Московской в Кольчугине. Водитель явно превысил разрешённую в населенных пунктах скорость, а кроме того, на машине были шины с изношенными протекторами, при которых эксплуатация транспортного средства запрещается. Находясь рядом с домом № 62 по мужчина сбил девочку 2016 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте. Девочка от полученных травм умерла на месте происшествия.