Даты ввода ограничений: 9-11, 13-14, 16-18, 20, 22-24, 26 и 27 марта.

Во Владимирской области из-за строительства моста для М-12 в марте начнут вводить ограничения движения на М-7. Проезд будет затруднён на 169 км трассы. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород».«Для монтажа балок пролётных строений до конца марта будут действовать технологические окна с перерывом движения по М-7 «Волга». Их протяжённость составит около 40 минут: с 23.00 до 23.40, с 1.00 до 1.40, с 3.00 до 3.40, с 5.00 до 5.40», - предупредили дорожники.Даты ввода ограничений: 9-11, 13-14, 16-18, 20, 22-24, 26 и 27 марта.Объезд будет организован через Собинку, Коняево, Улыбышево с выездами на М-7 на 156-ом километре у Лакинска и 185-ом километре возле обхода Владимира.Подробная карта маршрута доступна по ссылке.