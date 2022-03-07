Биолаборатории США на Украине могут таить в себе опасности пострашнее чумы и холеры. Об этом заявил экс-депутат Государственной Думы РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Биолаборатории США на Украине могут таить в себе опасности пострашнее чумы и холеры. Об этом заявил экс-депутат Государственной Думы РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.В беседе с он прокомментировал угрозу, исходящую от объектов, открытых Соединенными Штатами на украинской территории. По словам академика, главная цель данного проекта — дестабилизировать обстановку в России."Если эти лаборатории, не дай бог, заработают и получат задание выполнить свою функцию, то американские солдаты там никогда не появятся. Это будет рост заболеваемости среди местного населения, причем не просто будут болеть, а будут умирать. И, конечно, это будет и на нашей территории, потому что американцы готовят свои боевые архитектуры, чтобы применять против нас", — сообщил политик.Онищенко отметил, что в случае выхода ситуации из-под контроля Россия понесет потери в живой силе — и речь идет не о военных, а о гражданском населении, в том числе женщинах, детях и стариках. Поэтому ВС РФ должны как можно оперативнее занять эти объекты.В настоящий момент на территории Украины продолжается специальная операция российских вооруженных сил, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Главная ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения республик Донбасса.