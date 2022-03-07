В отношении руководителя строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере,...

В отношении руководителя строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Региональный Следком во взаимодействии с региональным УЭБ и ПК УМВД продолжают расследование уголовного дела в отношении руководителя владимирской строительной фирмы "ИМПЭКС" Артура Авакяна.Ранее сообщалось, что коммерсант в период с 2016 по 2017 год зная, что не имеет реальной возможности и намерения завершить строительство, организовал заключение договоров долевого строительства многоквартирного жилого дома на сумму более 87,5 миллионов рублей,По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении он не признал.Напомним, генеральный директор "ИМПЭКС" Сурен Баласанов также заключен под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.