В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области информируют об...

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области информируют об установлении специально выделенных мест для разведения костров, разбивки бивуаков, привалов, палаточных городков, организации туристских стоянок в границах:- государственного комплексного заказника регионального значения "Дюкинский";- государственного комплексного заказника регионального значения "Патакинская роща";- государственного комплексного заказника регионального значения "Меленковский»;- государственного комплексного заказника регионального значения «Ильинский луг».Несанкционированные места отдыха за пределами установленных специально выделенных мест являются административным правонарушением, отмечают в ведомстве.ФОТО: https://pixabay.com/ru/