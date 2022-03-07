В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области информируют об...
В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области информируют об установлении специально выделенных мест для разведения костров, разбивки бивуаков, привалов, палаточных городков, организации туристских стоянок в границах:
- государственного комплексного заказника регионального значения "Дюкинский";
- государственного комплексного заказника регионального значения "Патакинская роща";
- государственного комплексного заказника регионального значения "Меленковский»;
- государственного комплексного заказника регионального значения «Ильинский луг».
Несанкционированные места отдыха за пределами установленных специально выделенных мест являются административным правонарушением, отмечают в ведомстве.
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