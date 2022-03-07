62-летний житель Гороховецкого района осенью прошлого года обратился в полицию из-за пропажи денег...

62-летний житель Гороховецкого района осенью прошлого года обратился в полицию из-за пропажи денег с его банковского счёта. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, потерпевший пояснил, что накануне с друзьями отдыхал у себя дома, после чего обнаружил пропажу карты.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 55-летний местный житель. Он забрал банковскую карту потерпевшего и распорядился деньгами на счёте.Материальный ущерб, составивший более 4000 рублей, в ходе следствия был полностью возмещен.Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.ФОТО:https://pixabay.com/ru/