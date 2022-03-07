Гусь-Хрустальным городским судом Владимирской области постановлен приговор по уголовному делу по...

Гусь-Хрустальным городским судом Владимирской области постановлен приговор по уголовному делу по обвинению 6 граждан в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с применением информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба Гусь-Хрустального районного суда Владимирской области.С октября 2016 года до 05 августа 2019 года, 2 подсудимых в нежилом подвальном помещении проводили азартные игры, совместно и согласовано с проводившими такие игры двумя операторами, а также ещё одним обвиняемым, следившим за деятельностью операторов игорного клуба и функционированием игрового оборудования.С 8 октября 2019 года и до конца февраля 2020 года эти же люди проводили азартные игры в другом нежилом помещении.В ходе расследования 5 подсудимых полностью признали свою вину. Ещё один признал вину частично. Все 6 человек отказались от дачи показаний.