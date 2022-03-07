460 тысяч рублей мужчина задолжал по алиментам.

С 55-летнего жителя Муромского района взыскано 460 тысяч рублей. Отец долго не платил алименты своей дочери и задолжал почти пол миллиона. Об этом сообщают судебные приставы.Нерадивый отец при рождении ребенка не признавал его. После экспертизы ДНК судом было установлено отцовство. После этого мужчина недолго платил алименты, но позднее перестал это делать.«Длительное время мужчина скрывался от собственного ребенка и судебных приставов, работал нелегально», – сообщают приставы, – «Дочь к этому моменту уже достигла совершеннолетия».Найти должника удалось, когда тот устроился работать официально. Сейчас ему ограничили выезд за пределы РФ, наложили запрет на регистрационные действия с земельным участком, площадь которого составляет тысячу квадратных метров, и арестовали жилой дом общей площадью 72,9 квадратных метров.