Фактически сейчас контракт исполнен всего на 10%.

В посёлке Вольгинский Петушинского района подрядчик сорвал сроки капительного ремонта лицея имени И.А. Бакулова. Строители должны были сдать объект в конце прошлого года, но, по сегодняшним прогнозам, в лучшем случае работы завершатся к лету.На ремонт выделили почти 85 млн рублей. Фактически контракт исполнен всего на 10%.Как рассказали в администрации Петушинского района, 2 марта в школе состоялось совещание. Руководителю подрядной организации сообщили, что если в течение 10 дней он не возобновит работы, то власти расторгнут договор и подадут в суд.В свое оправдание директор заявил, что фирма испытывает финансовые трудности, нечем платить зарплату, а в ходе исполнения контракта пришлось заменить часть материалов. Компания заверила, что в ближайшее время закончит установку подвесных потолков, электромонтажные работы и стяжку полов.