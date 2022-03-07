Накануне 3 пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по Владимирской области совместно с...

Накануне 3 пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по Владимирской области совместно с сотрудниками ГИБДД города Вязники провели показательный рейд с целью выявления автомобилей, не уступивших проезжую часть пожарной машине с включённым маяком и звуковой сиреной.При получении сигнала о возникновении пожара пожарные и спасатели должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие сроки. В условиях напряжённого городского движения это бывает сложно. Автовладельцы из Вязников беспрепятственно пропускали пожарный автомобиль.Напомним, нарушение требований предоставления преимущества спецавтомобилю со спецсигналом грозит штрафом нарушителю.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области