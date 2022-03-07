Как сообщается на официальном сайте ритейлера, «Лента» ограничила количество товаров, которые...

Как сообщается на официальном сайте ритейлера, «Лента» ограничила количество товаров, которые сможет приобрети покупатель за один визит в магазинах сети и при заказе онлайн. Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники.Ранее о принятии подобной меры также сообщили и в "Ашане".