Сервис поиска билетов Aviasales опубликовал список авиакомпаний, которые планируют выполнять рейсы...

Сервис поиска билетов Aviasales опубликовал список авиакомпаний, которые планируют выполнять рейсы между Россией и зарубежными странами после 8 марта.По данным на 5 марта:В Стамбул летают Turkish Airlines и Pegasus (их самолёты также летают в Анталью).В Дубай полетят самолёты flyDubai и Emirates, в Шарджу — Air Arabia, в Абу-Даби — Etihad.Gulf Air сохранит рейсы в Бахрейн.Qatar Airways — в Доху.В Казахстан можно полететь на рейсах Air Astana и Fly Arystan.В Ереван выполняют рейсы две авиакомпании —Armenia и FlyOne Armenia будут летать в Ереван. Также в Армению и Узбекистан можно полететь на рейсах Red Wings. В города Узбекистана летает Uzbekistan Airways.На рейсах Somon Air можно улететь в Таджикистан. , в Кыргызстан — на Avia Air Traffic.В Израиль (Тель-Авив) летает авиакомпания El Al.В Марокко можно отправиться на рейсах Royal Air Maroc, которая выполняет полеты в Касабланку.Рейсы в Иорданию (Амман) выполняет Royal Jordanian.В столицу Шри-Ланки Коломбо летает национальный перевозчик Sri Lankan.Ethiopian летают в Аддис-Абебу - столицу Эфиопии.В Иран выполняет рейсы авиакомпании Mahan Air (в Тегеран), а в Ирак — Iraki Airways (в Багдад).Венесуэльская Conviasa продолжает рейсы в Каракас.Авиакомпания Mongolian Airlines предлагает полететь в Улан-Батор.Из европейских направлений сохраняется только Сербия, куда можно отправиться на самолетах национального перевозчика Air Serbia.ФОТО: https://pixabay.com/ru/