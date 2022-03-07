Волонтёры добровольческого движения «Доброштаб 33» поздравили врачей городских медицинских...

Волонтёры добровольческого движения «Доброштаб 33» поздравили врачей городских медицинских учреждений – поликлиник №1 и №2, Городской клинической больницы №5, а представители регионального отделения «Молодёжка ОНФ» – врачей горбольницы №2.«Волонтёры Победы» в рамках акции поздравляют с праздником женщин-ветеранов Великой Отечественной войны. Добровольцы обошли около 30 ветеранов, параллельно поздравляют женщин по телефону. Для всех волонтёры предусмотрели цветы и подарки.ФОТО: Пресс-служба администрации Владимирской области