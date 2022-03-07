Фигурант не признал свою вину.

Во Владимире по подозрению в мошенничестве арестовали руководителя строительной фирмы. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.Ранее сообщалось, что в период с 2016 по 2017 год без реальной возможности и намерения завершить строительство коммерсант организовал заключение договоров с дольщиками на 87,5 млн рублей. В результате на него завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.В Октябрьском районном суде пояснили, что по ходатайству следователя СК обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант не признал свою вину.Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.Расследование уголовного дела продолжается.