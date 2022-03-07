По итогам завершившегося регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников среди победителей и...
По итогам завершившегося регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников среди победителей и призеров – четыре кванторианца.
Список победителей и призеров 2021-2022 учебного года:
- Кирилл Степнов, учащийся 10 класса МАОУ СОШ № 36 г. Владимира – победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и призер регионального этапа олимпиады по информатике;
- Елизавета Зимина, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 1 г. Владимира, стала победителем регионального этапа олимпиады по биологии;
- Екатерина Бобышева, учащаяся 9 класса МАОУ Гимназия № 3 г. Владимира, стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии;
- Евгений Федоров, учащийся 10 класса МАОУ СОШ № 36, – призер регионального этапа олимпиад по химии и астрономии.
Ребята рассказывают, что дополнительное образование по современным инженерным и исследовательским программам помогает им и развиваться, и достигать результатов.
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