С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 140 181 владимирца.

Во Владимирской области на 7 марта выявлено 547 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 154 человек. Ещё 76 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 54 - в Ковровском, 38 - в Петушинском, 13 - в Кольчугинском, 54 - в Александровском, 2 - в Юрьев-Польском, 31 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Судогодском, 1 - в Собинском, 7 - в Киржачском, 16 - в Камешковском, 8 - в Гороховецком, 9 - в Меленковском, 17 - в Вязниковском, 39 - в Суздальском и 6 - в Селивановском районах, а также 15 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 140 181 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 38 129 заболевших во Владимире, 16599 - в Ковровском и 15226 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.