Сотрудники ГИБДД в Александровском районе в рамках ежегодной акции МВД России «Цветы для автоледи»...

Сотрудники ГИБДД в Александровском районе в рамках ежегодной акции МВД России «Цветы для автоледи» поздравили участниц дорожного движения с наступающим Международным женским днём 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.На улицах города и района инспекторы ДПС останавливали автомобили, за рулем которых находились представительницы прекрасного пола. Стандартная процедура проверки документов заканчивалась поздравлением с наступающим праздником и вручением цветов.С наступающим праздником поздравили и участниц дорожного движения в Кольчугинском районе, где инспекторы также вручили цветы автоледи.ФОТО: УМВД России по Владимирской области