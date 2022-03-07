По информации синоптиков центра ФОБОС, на неделе жителей Европейской России ждёт «ультраполярное...

По информации синоптиков центра ФОБОС, на неделе жителей Европейской России ждёт «ультраполярное вторжение», которое начнётся уже завтра, 8 марта.В условиях скоротечных зарядов снега и промозглого северо-восточного ветра, усугубляющего ощущение стужи, ночная температура понизится до -6…-11°, днём не выше -3…-8°.Начиная со среды и до пятницы температурный фон будет на 7-10° ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям середины зимы. Под утро ударят январские морозы до -13…-18°, днём всего лишь -5…-10°.Однако, морозы надолго не задержатся. Во второй половине марта в тёмное время суток столбики термометров будут колебаться около 0°, а в разгар дня, подогреваемые активным мартовским солнцем, станут подниматься до +5…+10°. Такое тепло будет опережать климатический календарь на целых 2 недели. При этом снег станет интенсивно таять, и высота снежного покрова окажется ниже 10 см.ФОТО: https://pixabay.com/ru/