2022 год - юбилейный для филиала президентской академии.

Созидательная атмосфераГлавной «кузнице управленческих кадров» нашего региона исполняется 30 лет. За минувшие десятилетия трудовой коллектив и студенты вуза проделали поистине титаническую работу, вознеся учебное учреждение на вершину образовательного Олимпа - Владимирский филиал РАНХиГС заслуженно считают одним из лучших в стране.- Наши выпускники пользуются огромным спросом у работодателей - как из органов власти, так и бизнес-структур, - говорит директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания области Вячеслав Картухин. - Во многом это обусловлено тем, что мы все свои усилия направили на качество образования. Понимаем, что высшее образование должно быть многогранным, охватывать разные сферы. Мы не только работаем со студентами на лекциях, семинарах и практических занятиях, но и занимаемся всесторонним воспитанием, развитием гражданина России. Например, если у нас учатся космонавты, то они активно включаются в процесс просвещения, регулярно встречаются с молодёжью. Практически каждый, кто проходит через наш филиал, участвует в обширной, очень насыщенной деятельности, направленной на воспитание молодого поколения.Не удивительно, что прекрасная атмосфера, царящая в стенах вуза, и безграничные возможности, которые открываются перед его выпускниками, ежегодно привлекают лучших абитуриентов. Весьма показательно, что в Академии - самый высокий в регионе уровень по ЕГЭ у поступающих. В вузе учатся ребята, которые набрали 270, 280 и даже 290 баллов. Это ли не самый важный качественный показатель? Ребята с такими высокими результатами могли бы учиться в любом высшем учебном заведении страны, но выбрали именно Владимирский филиал Президентской академии.Серьезный вопросИ не жалеют о своём выборе. Даже получив заветный диплом, бывшие студенты РАНХиГС остаются частью большой и дружной команды, плечом к плечу продолжают трудиться на благо региона. Вот уже 10 лет на базе учебного учреждения действует Ассоциация выпускников Владимирского филиала РАНХиГС.- Ассоциацию выпускников, которая в этом году отмечает свой юбилей, создавали для совместного решения самых разных вопросов, в том числе тех, что касаются подготовки кадров для органов власти, - говорит доцент кафедры ГМУ, кандидат экономических наук Ирина Калмыкова. - Мы находим пути решения, которые интересны как выпускникам, так и работодателям.«Подготовка кадров для региона глазами выпускников Владимирского филиала Президентской академии» - именно эту непростую тему подняли на заседании «круглого стола», в котором участвовали члены Ассоциации выпускников, преподаватели Академии, партнёры вуза и представители органов местного самоуправления. «Круглый стол» положил начало циклу мероприятий, приуроченных к юбилею Владимирского филиала РАНХиГС.- Наш вуз - площадка для обсуждения значимых вопросов государственного и муниципального развития. Если мы будем поднимать проблемы, вырабатывать общие подходы, то и решения будут продуманными и сбалансированными, они будут отвечать интересам всех сторон, - считает Вячеслав Юрьевич. - Мы уверены, что регион должен располагать передовым кадровым резервом. В него должны войти люди, которые реально обладают опытом работы, которые могут проявить себя на разных уровнях, готовы участвовать в социальных лифтах.Участники «круглого стола» единодушно признали, что вопросы качества и содержания подготовки кадров актуальны как для органов государственной власти и местного самоуправления, так и для правоохранительных органов и бизнес-структур. В современном, динамично меняющемся мире технологии постоянно усложняются, в работу специалистов из самых разных сфер тотально внедряют информатизацию. К процессу подготовки студентов нужно подходить гибко, активно использовать в образовательном процессе передовые технологии.Однако эксперты признали, что квалификация кадров и эффективность их дальнейшей работы по всестороннему развитию нашей области зависит отнюдь не только от учебного процесса (тем более, что в Академии он выстроен на высочайшем уровне). Деятельно участвовать в подготовке молодых специалистов должны и будущие работодатели. Кроме того, некоторые востребованные вакансии выпускники престижного вуза нередко попросту игнорируют. И на то есть серьёзные причины.Справедливое предложение- Мы провели большой комплекс социологических исследований, опросили студентов, выпускников и представителей Ассоциации, которые сейчас часто сами становятся работодателями для молодых специалистов, - говорит начальник научно-исследовательского отдела, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Марина Соколова. - Цель исследований - понять, где трудоустроены наши выпускники, какой вклад они вносят в развитие экономики, как они территориально распределены, с какими проблемами сталкиваются, а с какими - работодатели при формировании кадрового потенциала.Выяснилось, что выпускники Владимирского филиала Академии в возрасте до 30 лет чаще всего находят работу именно в столице нашего региона - около 58%. Зато в районах с кадрами проблемы - всего 18% молодых специалистов возвращаются в родные города и устраиваются работать по специальности. Москва и Московская область забирают у нас около 17% кадров.- Есть большой перекос с точки зрения воспроизводства кадрового потенциала. Ежегодно к нам для поступления на первый курс приезжают ребята из области (40-50% абитуриентов). Однако обратно на свои территории возвращаются в 2-3 раза меньше выпускников. Таким образом, в районах ежегодно теряют высококвалифицированных работников. При этом в областном центре наблюдается определённый прирост за счёт наших выпускников, - говорит Марина Владимировна.Опрос показал, что за пределы нашего региона молодые специалисты часто уезжают из-за экономического фактора (в Москве зарплата банально выше). Кроме того, не обладающие достаточным жизненным опытом выпускники часто считают, что в столице найдут больше возможностей для карьерного роста.Как вернуть ребят назад? Участники «круглого стола» уверены, что в первую очередь - нужно создать в районах рабочие места с адекватной заработной платой, обеспечивать перспективы карьерного роста. Кроме того, есть ещё один проверенный выход из ситуации...- Эти вопросы нужно поднимать на более высоком уровне, - считает глава Селивановского района Сергей Лебедев. - Все студенты, которые учатся за счёт бюджетных средств, после выпуска должны отрабатывать эти деньги. Работать по распределению. В этом нет ничего зазорного. Государство платит деньги - их нужно отработать. Кто учится за свой счёт - волен трудоустраиваться где угодно, хоть за границей.Стоит признать, что тема, которую затронули на мероприятии, - крайне обширная, одномоментно найти пути решения актуальных проблем - невозможно. Однако значимые шаги в этом направлении уже сделали. Участники «круглого стола» предложили областной администрации внедрить внутреннюю систему наставничества и программы стажировок для вновь принятых сотрудников АВО и ОМСУ с целью более успешной адаптации и освоения нового ролевого пространства. Кроме того, руководству региона предложили разработать и воплотить в жизнь программу «Лидеры земли Владимирской», которая с помощью конкурсных процедур, обучающих программ и проектной деятельности поможет сформировать кадровый резерв руководителей АВО.