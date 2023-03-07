Александра Артемьева из Коврова рассказала о съёмках в популярных сериалах и своём успешном...

Александра Артемьева из Коврова рассказала о съёмках в популярных сериалах и своём успешном режиссерском дебютеПродолжаем цикл материалов «Интересные люди Владимира: герои среди нас!» На этот раз мы расскажем о талантливой 33-летней актрисе из Коврова. С 2011 года в её «копилке» насчитывается свыше 140 ярких ролей в кино, в том числе и на телеканале «Россия 1».Успевает Александра Артемьева и самостоятельно снимать документальные, а также игровые фильмы. Совсем недавно на большом экране демонстрировались «Митинг On/Off» и «Ушла по-чеховски» (по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова). Эти картины удостоились ряда наград на крупных кинофестивалях как в России, так и за рубежом.«Были интересные роли и не очень, о которых обычно молчат…»В фильмографии актрисы такие популярные сериалы, как «Особый случай», «Морозова», «СашаТаня», «Вина», «След», «Беспокойный участок», «Тайны Института благородных девиц» и многие другие. Александра Артемьева играла «сквозные» и главные роли. Но что ближе ей самой? И сложно ли девушке из небольшого провинциального городка заявить о себе в киноиндустрии нашей страны? Александра Артемьева согласилась ответить на вопросы корреспондента ГТРК «Владимир»:- Александра, роли в каких фильмах и сериалах вам особенно запомнились? Ждать ли нам премьер с вами в ближайшем будущем?- У меня большой опыт - более 140 ролей в кино с 2011 года. И главные, и сквозные, эпизоды, и «на» серию. Были интересные проекты, а также те, о которых актеры обычно молчат. Такова профессия. Из последнего: в 2022 году я снялась в «сквозной» роли проводницы Аси в сериале «Вина». Отрицательный персонаж в драматическом проекте. А в конце 2022 года я сыграла одну из главных ролей в комедийном сериале «Одиночества.Net» - Риты. Абсолютно противоположные персонажи! Ася по уши влюблена в героя Ивана Стебунова и готова на все, чтобы заполучить его, даже навредив ему самому. Рита же, наоборот, боевая, энергичная, знающая себе цену и всему вокруг. А ещё она настоящая подруга. Ждём премьеру в 2023 году на одном из центральных каналов нашего телевидения.Стоп-кадр, фильм "Одиночества.Net"- А какие роли ближе вам самой?- На самом деле мне повезло, я играю совершенно разные роли: робких и ранимых, боевых и коварных, человечных и благородных, корыстных и безжалостных. Играла как раскованных женщин, так и ботаничек, как девушек из высшего света, так и неформалок. Очень интересно погружаться в роли, которые далеки от тебя в жизни. Например, запомнилась неформалка из сериала «Особый случай». А ещё была роль Евы – «искусственного интеллекта», которая влюбилась в своего хозяина (короткометражный фильм «Ева»). Очень понравилась играть певицу-поджигательницу в сериале «Угрозыск». С уважением отношусь и к Лиде в короткометражном фильме «8-800», где мы с Алексеем Коряковым сыграли главные роли. До сих пор, кстати, находимся в очень теплых приятельских отношениях. И даже связаны общим рабочим проектом.Фото из личного архива Александры АртемьевойФото из личного архива Александры Артемьевой- Частенько я играю и куртизанок. Больше всего запомнилось это амплуа в историческом сериале «Тайны института благородных девиц», где моя героиня выглядит весьма целомудренно… в шерстяном платье в пол. Играть ее, кстати, в разгар лета в душном павильоне было весьма непросто, но персонаж получился поистине «жарким». (смеётся)- Повторюсь, что очень жду выхода на экраны сериал «Одиночества.Net», где я сыграла яркую и боевую Риту, напоминающую мне себя в прошлом. А ещё люблю этот проект за его жанр. С огромным удовольствием играю в комедиях. Кстати, до сих пор удивительно, что меня часто узнают по небольшой роли в одной из серий «СашаТаня». Выделю и сериал «Особый случай», который выходил на телеканале «Россия-1». С актерами этого проекта тоже общаемся до сих пор.Об экстриме и КИНОмире- Случалось ли вам попадать в экстремальные или … курьёзные ситуации на съёмках?- Актерская профессия часто «помещает» нас в экстремальные условия. Однажды, на сьемках я буквально бросалась на движущийся по дороге автомобиль. Признаюсь, первый дубль – репетиционный, он был самый страшный! Дублёр отсутствовал. Передо мной стояла задача - броситься на машину и оказаться у нее на капоте. При этом автомобиль не прекращал движения. Со второго дубля я так вошла во вкус, что уже ребята из съёмочной группы напряглись от моего энтузиазма! (смеётся). А ещё дважды играла невест в свадебном платье. На самом деле в жизни никогда не тяготела ко всему такому. В кино удалось попробовать. Вообще, в актерской профессии ты переживаешь множество «жизней»: в разных амплуа и ситуациях. Это такой невероятный бонус, на мой взгляд.Фото из личного архива Александры Артемьевой- С кем из коллег больше всего понравилось работать?- Когда я только начинала свой путь в этой профессии, то так переживала, что в каждом кинопроекте новые люди и нет коллектива. Но уже спустя год-два я поняла, насколько была не права. Кино - это один огромный коллектив, где все друг-друга знают (лично или косвенно), где ты, вдруг, можешь оказаться на съёмочной площадке с человеком, которого не видела много лет. А вот вы снова вместе работаете! Это такой большой-маленький КИНОмир. Ни раз я снималась у одних и тех же режиссеров в разных проектах: у Карена Захарова, Дмитрия Панченко, Валерия Игнатьева и многих других. Ни раз была в кадре в разных проектах с одними и теми же людьми.Фото из личного архива Александры АртемьевойФото из личного архива Александры АртемьевойФото из личного архива Александры Артемьевой- Кстати, возвращаясь к истокам. Почему вообще решили связать свою жизнь с кино? Из провинциальных городов сложно «пробиться», как правило...- Когда я была совсем маленькая, то мечтала стать врачом или актрисой. Почему? Не знаю. Когда время приблизилось к окончанию школы, я захотела стать дизайнером или журналистом. А потом неожиданно для всех всё же начала готовиться к поступлению в театральные вузы. Да, тогда это казалось чем-то нереальным. Все мы знаем, что поступить в пятерку золотых театральных вузов, приехав из провинции (без опыта), практически невозможно. Да и мне об этом постоянно говорили. Даже учителя в школе. Но есть у меня один внутренний компас, его называют: «Есть мурашки - нет мурашек». Так вот, ещё в 10-м классе, когда учительница географии, вдруг, стала рассуждать о наших предыдущих выпускниках, которые пытались поступить в театральный вуз в Москве, но, мол, у них не вышло, по мне пробежали «мурашки». И по сей день для меня — это значит «зелёный свет». Есть мурашки – действуй! Дальше был очень длинный и очень сложный путь. Но, сейчас я живу той жизнью, которая когда-то кому-то казалась нереальной. Не мне.О режиссёрском дебюте, новом проекте и вечном- Вы сами - режиссер. Расскажите о своих работах, о чем они? Это документальное или игровое кино?- После актерского факультета ГИТИСа я закончила ВГИК по специальности «Режиссер игрового кино». В процессе учебы в 2019-м году я сняла три фильма. Первый - «Митинг On/Off». Это авторское фестивальное кино о том, как люди продают свои голоса на митингах, как обман рождает обман, но остаются те, для кого честь превыше денег. Моя самая первая режиссерская проба пера. Фильм снимали группой в «полтора землекопа». Актеры - друзья и «по совместительству» суперские артисты. Этот фильм получил большое число наград на кинофестивалях в России и за рубежом.- Второй фильм – «Ушла по-чеховски», верно?- Да, это короткометражный фильм, снятый по мотивам рассказа «Ушла» Антона Павловича Чехова. И снова съёмочная группа, актеры - все мои ребята. С Алексеем Фурсенко, который исполнил одну из главных ролей, мы вместе работали в фильме «Аноним» в 2012 году. А еще мною был снят документальный фильм «#SHAPKA», в котором можно увидеть известных артистов, режиссеров и продюсеров. Мои фильмы успешно прокатились по кинофестивалям России и за рубежом, собрали ряд наград. А с 2022 года игровые короткометражки взяли в прокат во многих кинотеатрах России. И их можно было увидеть на большом экране совместно с «Аватар 2» и другими полнометражными картинами. Совсем недавно это вообще было что-то невозможное! Всем известно, что короткометражные фильмы не «прокатываются» в принципе. Особая политическая ситуация в стране открыла творчество многих режиссеров «коротышей».- Над какими интересными проектами вы сейчас работаете?- В 2022 году я открыла свою Школу Кино и Театра «Арт» в столице, где мы преподаем детям (и взрослым) Актерское мастерство, Театральное искусство, Киноискусство и Сценическую речь. Я очень ценю педагогов и наших чудесных учеников. А теперь открою тайну, почему я создала этот проект. Во-первых, давно был такой запрос от многих родителей деток, которые хотят учиться нашему ремеслу. Во-вторых, по роду ещё одной своей профессии (кастинг-режиссер), часто вижу детей и взрослых, которые нуждаются в поддержке. Поэтому ключевым моментом в создании школы было - набрать штат педагогов, которые могли бы дать помимо качественного профессионального обучения – тепло, любовь и заботу.- А ещё с 2017 года я работаю кастинг-режиссером и снимаю пробы актерам. Сначала было просто интересно, это постоянный тренинг, что очень важно в нашей профессии. А в какой-то момент я стала видеть перед собой не просто людей и актёров, а их души. Это сложно объяснить, конечно, но такой ракурс меняет восприятие ко всем людям в целом.Напоследок Александра Артемьева рассказала любопытную историю, которая в своё время заставила её взглянуть на профессию актёра другими глазами. В далёком 2007 году девушка играла роковую Бланш в спектакле по роману Достоевского «Игрок». Через пару дней после премьеры, педагог-постановщик рассказала, что её друг, который пришёл на премьеру, был в ужасе от осознания того, что произошло в его жизни. Оказывается, он бросил семью и ушёл к другой женщине, но увидев героиню Александры Артемьевой, узнал в ней образ своей новой «возлюбленной». Осознав – какая она на самом деле, мужчина принял решение вернуться к жене.Возможно, звучит наивно, но Александра Артемьева признаётся, что в тот вечер, она поняла – какую ответственность несут актёры и люди творческих профессий. Девушка верит, что впереди её ждут ещё более интересные и важные открытия. Режиссёрский дебют, яркие роли, открытие школы актёрского мастерства – это лишь начало.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Александры АртемьевойЧитайте также из цикла:Ирина Савакова, актриса сериалов «Склифосовский» и «Доктор Преображенский» из Суздаля, рассказала о работе в кино и за кадром: https://vladtv.ru/culture/140133/Анна Касаткина-Барац: о родном Владимире, ролях в театре «Квартет И» и кинокомедии «О чем говорят мужчины»: https://vladtv.ru/society/136003/14-летняя Мария Абрамова из Владимира покоряет российский киноолимп: https://vladtv.ru/society/134675/