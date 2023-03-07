По ее условиям клиенты – физические лица с 1 марта по 31 мая 2023 года могут избавиться от начисленных пеней при единовременной оплате задолженности и текущих начислений на дату платежа.

Во Владимирском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» началась акция «Весеннее обновление». По ее условиям клиенты – физические лица с 1 марта по 31 мая 2023 года могут избавиться от начисленных пеней при единовременной оплате задолженности и текущих начислений на дату платежа. После оплаты списание пеней клиент увидит в квитанции за следующий месяц. Пени, взысканные в судебном порядке, не списываются.Акция проходит во всех городах обслуживания филиала: Владимир, Ковров, Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Киржач, Петушки, Собинка, Лакинск, Судогда, Суздаль, Камешково. Погасить долги и внести платеж за текущий период можно любым удобным способом: онлайн в Личном кабинете или в офисе компании.Подробную информацию можно получить:на сайте esplus.ru Владимирского филиала -по телефонам контакт центра: 8-800-100-75-30,у специалистов офисов обслуживания клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».Пени – это штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Их сумма зависит от величины долга и срока его давности. Такие меры предусмотрены законодательством.Реклама.