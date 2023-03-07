Помощь собирали члены мусульманской общины Владимира.

Из Владимирской области в зону СВО доставлен очередной гуманитарный груз. Бойцам передали теплую одежду, оборудование, еду, в том числе халяльную к месяцу Рамадан.Помощь собирали члены мусульманской общины Владимира. Её привезли при содействии регионального правительства. Вещи, сладости, продукты питания, два тепловизора командиру части лично передал председатель религиозной организации мусульман областного центра Рафаиль Хабибуллин.Вместе с мусульманами в акции по сбору вещей участвовали учителя и учащиеся школы № 36, а также жители Фрунзенского района.