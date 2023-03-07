Как победить замедлившийся метаболизм.
Как победить замедлившийся метаболизм.
В молодости многие позволяли себе питаться всем, чем захочется. А те, кто хотел немного сбросить, просто старались немного больше двигаться и немного меньше есть. Но с возрастом с такой проблемой столкнулся почти каждый.
Дело в том, что метаболизм замедляется, и чтобы сохранить прежний вес, нужно уменьшить потребление калорий. Если этого не сделать, то через год уже будут заметны неприятные перемены, сообщает портал .
Диетолог Евгения Пегова порекомендовала исключить из рациона сладкое, фастфуд и алкоголь тем, кто хочет сохранить отличную фигуру и крепкое здоровье. Также необходимо следить за физической активностью и заниматься спортом хотя бы две раза в неделю, а в остальные дни – больше двигаться.
Однако все эти советы могут быть бесполезны для тех, у кого есть проблемы с гормонами. Наш гормональный фон серьезно меняется с возрастом, и женщины часто страдают от нехватки эстрогенов и проблем со щитовидной железой. Поэтому для грамотного похудения необходима консультация у эндокринолога.
Кроме того, сообщает диетолог, для поддержания здоровья и стройности важно наладить режим сна и стараться меньше нервничать. Если же переживаний не избежать – с ними можно справляться при помощи медитации или специальных дыхательных упражнений.