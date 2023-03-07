Календарная весна наступила, но морозы не сдают позиции. Начало марта запомнится нам капризами погоды: в течение нескольких минут ясный день сменяется снегопадом и сильным ветром, и

Календарная весна наступила, но морозы не сдают позиции. Начало марта запомнится нам капризами погоды: в течение нескольких минут ясный день сменяется снегопадом и сильным ветром, и наоборот. Во Владимирском гидрометцентре рассказали, чего ожидать в Международный женский день. Владимир Малороссиянцев, начальник Владимирского гидрометцентра Днём ожидаем облачную погоду, но уже без существенных осадков. Дневная температура повысится от