В мэрии Владимира подведены итоги VII конкурса «Лучший муниципальный служащий».

В мэрии Владимира подведены итоги седьмого конкурса «Лучший муниципальный служащий». Об этом рассказали в пресс-службе администрации.Первое место заняла консультант отдела экологии Ирина Кузьменко. Она защитила проект «Концепция озеленения города». Реализация намечена на весну. «Серебро» у начальника отдела управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Алексея Блинова. На третьей строчке расположилась начальник отдела контроля и анализа управления секретариата главы города Ксения Морозова.Первый замглавы Денис Егоров вручил лауреатам дипломы и сертификаты. Ирина Кузьменко примет участие в региональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Владимирской области».