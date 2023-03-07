Многочисленные аварии во Владимире спровоцировали сбой в движении автобусов. Сегодняшнее утро во...

Многочисленные аварии во Владимире спровоцировали сбой в движении автобусов.Сегодняшнее утро во Владимире началось с многочисленных аварий по всему городуВ Добром образовалась внушительная пробка -из-за аварии у Хлебзавода - там столкнулись два ллегковых автомобиля. Другое ДТП произошло в районе перекрёстка улиц Мира и Горького - из-за этого движение общественного транспорта в сторону центра было парализовано. Так же были зафиксированы аварии на Площади Ленина и Ерофеевском спуске.А на Пекинке загорелся автобус четырнадцатого маршрута. Пассажиров эвакуировали. Водитель справился с возгоранием самостоятельно.Также, как сообщили в региональном управлении ГИБДД, на Октябрьском проспекте легковой автомобиль наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу. Ей рекомендовано амбулаторное лечение.