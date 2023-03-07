Во Владимирской области 13 муниципальных поселений получат 5,3 миллиона рублей на осуществление народных инициатив. Деньги направят из областного бюджета.

Во Владимирской области 13 муниципальных поселений получат 5,3 миллиона рублей на осуществление народных инициатив. Деньги направят из областного бюджета. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Авдеев.На реализацию инициатив каждому муниципалитету дополнительно выделят столько средств, сколько собрали его жители. Деньги поступят в территории уже в марте.В Куприяновском сельском поселении Гороховецкого района на благоустройство пешеходных дорожек и дорог в деревне Галицы, а также колодцев в деревне Великово будет выделено 456,7 тыс. рублей.В поселке Великодворский Гусь-Хрустального района 250 тысяч рублей направят на организацию и проведение культурно-спортивных мероприятий, содержание футбольного поля, а также приобретение музыкального оборудования для местного Дома культуры.Также финансирование получат Новосельское сельское поселение Ковровского района, село Кудрино Меленковского района, Борисоглебское и Ковардицкое сельские поселения Муромского района, Малышевское сельское поселение Селивановского района, посёлок Красная Горбатка и другие территории.«Здорово, что люди и власть готовы к долгому совместному сотрудничеству в обустройстве малых территорий. Активная гражданская позиция жителей сел, деревень, поселков, малых городов только приветствуется. Программа 50 на 50 продолжается», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.