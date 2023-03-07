В соцсетях он заверял, что ВСУ причастны к пожару, который приозошёл 31 января на улице 16 лет Октября во Владимире.

Житель Собинского района обвиняется в распространении фэйков о причастности ВСУ к пожару во Владимире. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.Чекисты задержали 42-летнего мужчину, который опубликовал в интернете заведомо ложные сведения. В соцсетях он заверял, что ВСУ причастны к пожару, который прозошёл 31 января на улице 16 лет Октября.Следователями СУ СКР возбуждено уголовное дело. На допросе фигурант признал, что опубликовал фэйковую информацию. Расследование уголовного дела продолжается. Шутнику грозит реальный срок.