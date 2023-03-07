В соцсетях он заверял, что ВСУ причастны к пожару, который приозошёл 31 января на улице 16 лет Октября во Владимире.
Житель Собинского района обвиняется в распространении фэйков о причастности ВСУ к пожару во Владимире. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.
Чекисты задержали 42-летнего мужчину, который опубликовал в интернете заведомо ложные сведения. В соцсетях он заверял, что ВСУ причастны к пожару, который прозошёл 31 января на улице 16 лет Октября.
Следователями СУ СКР возбуждено уголовное дело. На допросе фигурант признал, что опубликовал фэйковую информацию. Расследование уголовного дела продолжается. Шутнику грозит реальный срок.