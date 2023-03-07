Муж Анастасии Заворотнюк пропал из ледового шоу.

Муж Анастасии Заворотнюк пропал из ледового шоу.Те, кто недавно видел мужа Анастасии Заворотнюк, были испуганы его внешним видом. Многие подметили, что Петр Чернышев сильно сдал: его лицо выглядит изможденным, а под глазами залегли темные круги.Впрочем, это и не удивительно: лечение Анастасии требует очень больших денег. А учитывая то, что последние несколько месяцев она провела в частной клинике, Петр был вынужден работать буквально на износ.В последнее время муж АнастасииЗаворотнюкиграл одну из главных ролей в ледовой сказке Татьяны Навки "Руслан и Людмила". Однако, зрители последнего шоу не увидели на ледовой арене ПетраЧернышева. Его заменил фигурист Дмитрий Соловьев.В связи с этим поклонники звёздного семейства распереживались. Многие даже предположили что мужа онкобольной Анастасии Заворотнюк лишили последнего заработка. Ведь вряд ли у фигуриста, который должен ухаживать за женой и воспитывать маленькую дочь, найдётся время на то чтобы участвовать в нескольких проектах одновременно."Посмотрите его последние фото: вид мученика, вид человека, у которого нет уже сил", "Незаменимых нет. Уйдешь с работы – через 3 дня забудут и заменят", – схватились за сердца комментаторы.Впрочем, нашлись и те кто был настроен более оптимистично. Предположили, что уставший от бесконечной работы супруг Анастасии Заворотнюк просто решил немного отдохнуть.