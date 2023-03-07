Новый подрядчик приступил к ремонту спортзала кадетской школы имени Дмитрия Пожарского в Радужном....
Новый подрядчик приступил к ремонту спортзала кадетской школы имени Дмитрия Пожарского в Радужном.
Когда двести сорок воспитанников кадетского корпуса смогут снова заниматься спортом в родных стенАх - выяснял Максим Калашников.
Установка армирующей сетки и выставление маяков. Строители готовят к заливке пол в здании спортзала кадетской школы. Предыдущий не прослужил и двух месяцев. Покрытие попросту рассыпалось. 26 миллионов, выделенные из областного бюджета буквально превратились в пыль. И вот уже пятый учебный год подряд кадеты вынуждены заниматься физкультурой где придётся, говорит директор кадетского корпуса.
Михаил Михайлов, директор кадетского корпуса:
- По нормальной погоде мы занимаемся на улице. И используем возможности ЗАТО г. Радужный. Ребята выезжают и проводятся занятия. Январь-февраль мы занимались лыжной
Судебные тяжбы против строителей- фирмы "СК ПромТехнологии" идут до сих пор. Компания взялась самостоятельно устранить все нарушения, но опять не смогла.
1 марта на объект вышел новый подрядчик. Ему предстоит не только решить проблему с полом, но и провести некоторые дополнительные работы.
Вазген Додорян, заместитель директора компании подрядчика:
- Будет также производиться защитная обшивка труб отопления. Будут заменены все стеклопакеты, пластиковые двери. Будет переделан тепловой пункт.
А ещё косметический ремонт раздевалок, обшивка цоколя, устройство козырьков и благоустройство прилегающей территории. Стоимость контракта - почти 8 с половиной миллионов рублей. Работы контролируют сотрудники регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Фёдор Лавров, сопредседатель регионального штаба ОНФ:
- Надеемся, что всё-таки вопрос будет снят и спустя 4,5 года кадетский корпус получит очень хорошее, нормальное спортивное сооружение, где дети могут оздоравливать и проводить занятия по физической культуре.
Алексей Мокеев, эксперт регионального штаба ОНФ:
- В принципе, подрядчик все наши замечания, какие мы говорили, учитывает. Пока идёт всё нормально.
Строители обещают закончить до конца июня. Общественники и руководство школы надеются, что после этого подрядчика ничего не нужно будет исправлять и в новый учебный год кадеты войдут с новым спортивным залом.
Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.