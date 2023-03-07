В РЖД согласились сохранить белокаменную отделку фасада железнодорожного вокзала во Владимире? По крайней мере, частично. Об этом нашему телеканалу рассказала общественница Евгения

В РЖД согласились сохранить белокаменную отделку фасада железнодорожного вокзала во Владимире? По крайней мере, частично. Об этом нашему телеканалу рассказала общественница Евгения Романова. Она выступает за включение здания вокзала в реестр объектов культурного наследия. 7 марта как раз и прошло заседание экспертного совета, где специалисты обсуждали возможность признания вокзального здания в качестве памятника истории. Выступившие