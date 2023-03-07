Жители Владимирской области отправляют помощь для солдат на передовой.

Тысячи неравнодушных россиян в едином порыве поддерживают военных, находящихся в зоне СВО. Наши соотечественники вяжут носки, плетут маскировочные сети, шьют маскхалаты и изготавливают печки и многое другое. Партия ЛДПР решила объединить всех волонтёров в единое движение «Плечом к плечу». О его создании рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.«Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу. Мы, партия ЛДПР, взяли «швейбаты» под свое крыло. Это помогло движению выйти на новый уровень. Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, которые занимаются этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие», - подчеркнул он.История созданияПолгода назад в партию ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Оно начиналось как инициатива нескольких активисток, а сейчас объединяет женщин в 150 городах России. Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже изготавливают носилки. Многие участницы присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на передовую.Партия ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдала один из своих московских офисов партии под швейный цех. А началось все с обращения идейной вдохновительницы проекта Элины Патыковой. Она – популярный блогер из Перми.«Тысяча сердец хотят помогать, но не могут объединиться. Я в один день сказала мужу: «Давай создадим такой чат, чтобы люди объединились». Муж меня поддержал. Мы создали телеграм-канал «Шьем для наших». Так мы объявили первый сбор, закупили первый флис. Сейчас женщины по моим мастер-классам абсолютно без опыта могут сшить то, что сегодня нужно на фронте. Еще раз подчеркну - мы помогаем солдатам адресно. Нам важно передавать им вещи напрямую. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой - боятся. С передачей грузов нам сильно помогает ЛДПР», - рассказала Элина Патыкова.«Бывает так, что к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «вы сшили, вы и отправляйте». Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И, если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом», - добавил Леонид Слуцкий.Владимирцы не остались в сторонеВ Боголюбово женщины-волонтеры из НВП «РОКОТ Владимир» плетут маскировочные сети для нужд СВО на Украине. Продукция волонтёров может использоваться как для техники, так и для личного состава подразделений. Умелые женские руки уже успели сплести сотни сетей для наших бойцов. Женщины надеются, что плоды их трудов помогут военнослужащим выполнять поставленные задачи.Сетки плетут из ткани, взятой со старых парашютов. Безвозмездную доставку материалов и отправку готовой продукции в военные части Иванова, Рязани и Владимира взяло на себя региональное отделение ЛДПР.«Мы подготовили к отправке в Рязань 50 масксетей. В ЛДПР предложили помощь, спасибо огромное. Деньги, сэкономленные на поездке, потратим на окрашивание сетей», - рассказала волонтёр из Боголюбово Наталья Соловьева.Наталья Соловьёва добавляет, что в Суздале, Судогде, Петушках, Александрове, Коврове и Вязниках открылись и ещё открываются филиалы движения. Люди активно включаются в общее дело.«НВП РОКОТ организовало отличное ателье по пошиву маскировочных сетей, которое развивается как в городе Владимир, так и в области. А мы со своей стороны будем помогать с транспортом и другими видами помощи. Отвезли маскировочные сети в одну из воинских частей города Владимира для отправки в зону СВО. Надеемся, что эти сети будут помогать нашим защитникам», - отметил замкоординатора Владимирского реготделения партии ЛДПР Александр Бугаев.Военнослужащие высоко оценивают труд волонтёров, отмечая, что их изделия не только не уступают стандартным маскировочным сетям, но по некоторым критериям даже превосходят их.ЛДПР призывает всех россиян объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.