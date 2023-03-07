Поздравление руководителей Владимирской области с Международным женским днём. Дорогие женщины!...

Поздравление руководителей Владимирской области с Международным женским днём.Дорогие женщины! Примите самые искренние и тёплые поздравления с Международным женским днём!Мы не перестаем восхищаться вашей красотой, интуицией и мудростью. Для нас вы – главная опора и поддержка, источник вдохновения и сил. Наравне с мужчинами вы берётесь за самые сложные дела и добиваетесь высоких результатов на благо всей Владимирской области. Без вас невозможно представить развитие ни одной сферы нашего общества. Вы прекрасно проявляете себя в политике и на производстве, в бизнесе и науке, культуре и образовании.Умение совмещать профессиональные обязанности и семейные хлопоты – воспитание детей, сохранение уюта и домашнего очага – ещё одна яркая особенность наших женщин. Ваш нелёгкий труд заслуживает самого глубокого уважения и почёта. Поэтому главная задача региональных властей и государства – окружить вас максимальной заботой и поддержкой, сделать всё, чтобы ваша жизнь была наполнена радостью, благополучием и любовью.С началом специальной военной операции на вашу долю выпало немало испытаний. Ваши мужья, братья, отцы были призваны на защиту не только жителей Донбасса, но и всего Отечества. Все мы разделяем вашу душевную боль и беспокойство за близких. Наши военнослужащие, конечно, очень ценят поддержку из дома. У них боевое настроение и высокая мотивация, потому что сражаются они в первую очередь за вас, за своих любимых женщин – матерей, бабушек, сестёр.Милые женщины! В этот праздничный весенний день желаем вам здоровья, мира, стойкости духа, светлого настроения и улыбок.Губернатор Владимирской области А.А.АвдеевПредседатель Законодательного Собрания Владимирской области В.Н. КиселёвГлавный федеральный инспектор по Владимирской области С.С. МамеевФото https://www.pxfuel.com/en