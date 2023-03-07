Сражение за город Бахмут ведется сразу на нескольких фронтах. Подразделения ЧВК Вагнер штурмуют город, двигаясь уже в его черте, а наряду с этим идет тактическое противостояние украинского военно-политического руководства с главой Оркестра, провоцирующим киевский режим на продолжение борьбы за данный населенный пункт. Об этом рассказал председатель президиума общероссийской организации Офицеры России, Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой.

Сражение за город Бахмут ведется сразу на нескольких фронтах. Подразделения ЧВК "Вагнер" штурмуют город, двигаясь уже в его черте, а наряду с этим идет тактическое противостояние украинского военно-политического руководства с главой "Оркестра", провоцирующим киевский режим на продолжение борьбы за данный населенный пункт. Об этом рассказал председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой.В Сети накопилось немало видеообращений, записанных основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. В них звучат призывы к украинским властям и конкретно к президенту Зеленскому по поводу Бахмута. Бизнесмен призывает киевский режим биться до последнего за город.По мнению Сергея Липового, заявления Пригожина глубоко продуманы и следуют определенной тактике, которая, как показывает практика, дает результат на поле боя."Пригожин является талантливым руководителем, а на сегодняшний день еще и достаточно опытным командиром. У него четко отлаженный механизм наступательных действий, который позволяет перемалывать все резервы противника. Поэтому он делает такие заявления в расчете на то, что эти слова еще больше подорвут боевой настрой киевского режима. Эти же заявления слышат не только украинские руководители, но и солдаты, которые сейчас находятся в Бахмуте. Они понимают, что для них создана ловушка, в которую их искусно заманивают. Поэтому заявления Пригожина, они не спонтанны, они не популистские, они глубоко продуманные. Тем самым он ждет продолжения сопротивления, чтобы «музыканты» работали по пристрелянным точкам и показывали движение, которое мы наблюдаем каждый день, что позволяет очень активно перемалывать резервы, оставшиеся у киевского режима", – объяснил генерал-майор.Сергей Липовой также оценил общую ситуацию, которая сейчас сложилась вокруг Бахмута, а также прокомментировал внутренние противоречия, возникшие между украинскими политическими руководителями, военным и зарубежными кураторами Киева."Падение Бахмута – это вопрос времени. Актуальный вопрос сегодня: когда это будет – завтра или через неделю. То совещание, которое прошло накануне в Киеве, можно назвать совещанием с натяжкой, так как его участники озвучивали указания непосредственно заокеанских кураторов. По поводу того, что руководство якобы стоит за то, чтобы продолжать удерживать Бахмут, мнения разделились. Буквально вчера в руководстве ВСУ уже слышались предложения об оставлении города, так как он уже не имеет никакого стратегического значения, хотя неделю назад были совсем другие заявления. Залужный и все остальные поняли, что Бахмут не удержать, там продолжается перемалывание всех ресурсов, в том числе и людских, а каждые сутки нахождения города под контролем Украины обходятся Киеву очень дорого", – заявил Герой России.Комментируя ситуацию, в которой сейчас оказались украинские подразделения в Бахмуте, Сергей Липовой заявил, что все обстоятельства указывают на необходимость сдачи города, чтобы сохранить уцелевшие подразделения."Поэтому все чаще и чаще слышатся голоса, что нужно оставлять Бахмут, спасать уцелевшие там части и выходить на новые рубежи и закрепляться. Просто сейчас они пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре и заявляют, что будет держать и сражаться, хотя факты говорят об обратном. В Бахмуте остается все меньше и меньше боеспособных частей, боевой дух у личного состава не на столько высокий, чтобы продолжать сражаться", – уверен он.Липовой также указал на споры и разногласия по Бахмуту как среди командования ВСУ, так и в окружении Зеленского. Президент Украины настаивает на необходимости удерживать город, но военные говорят, что его пора оставить.Пока же Киев продолжает идти на поводу у Пригожина и отправляет на бесперспективное для себя направление все резервы, которые успешно перемалываются подразделениями ЧВК "Вагнер".