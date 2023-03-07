Приметы на 8 марта: почему в народе этот день называли «кислые девки»? Русская православная...

Приметы на 8 марта: почему в народе этот день называли «кислые девки»?Русская православная церковь в этот день чтит память святителя Поликарпа, епископа Смирнского. Свой мученический подвиг во имя Христа он совершил в годы правления римского императора Марка Аврелия - жесточайшего гонителя верующих.8 марта - день обретения мощей блаженной Матроны Московской. Святая особо почитаема российскими православными. В эту дату верующие молятся Матроне Московской о семейном счастье и здоровье для близких.Из любопытного: в народе на Руси это время называли «кислые девки». Считалось, что если до этого времени девушка не вышла замуж, то ей придется «киснуть» в одиночестве до лета. Тогда и придёт благоприятная пора для браков.Во что ещё верили на Руси?1. Наши предки считали плохой приметой - кошку, уснувшую на столе в этот день. Опасались, что скоро кто-то из близких людей может заболеть.2. Примета гласит, что семью ждет большое счастье, если паук сплел паутину в доме именно 8-го марта. Убирать ее не советуют до праздника Пасхи, иначе может случиться горе. Беда грозит и тому, кто убьет паука.3. Стоит ждать сильного ветра, если 8 марта закат окрасился в красный цвет. Если в этот день солнечно, то ближайшие дни будут теплыми.Народные приметы ("по птицам"):Синицы распелись — к теплу.Зяблик кричит — стоит ожидать заморозки.Массовый прилёт птиц — весна ранняя, а год окажется богатым на урожай.Грачи вьют гнезда с солнечной стороны — лето ожидается холодным и ненастным.Фото: pxfuel.com