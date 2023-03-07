Покупатели готовы доплачивать за красивые виды.

Покупатели готовы доплачивать за красивые виды.Несмотря на общее падение спроса на новостройки по итогам прошлого года, один из типов жилья, напротив, продемонстрировал рост продаж. Речь идет о лотах, расположенных выше 30 этажа. Продажи таких квартир и апартаментов выросли в 2022 году на 19%.Стоимость квартир традиционно зависит от этажа, на котором они расположены. Так, в сегменте класса "комфорт" за возможность жить с 5 по 10 этажи придется в среднем доплатить 1%, с 11 по 20 этажи – 7%. Лоты выше 30-го этажа будут стоить уже на 10% дороже.Однако в прошлом году покупателей не отпугнула необходимость переплачивать за высотность. Продажи квартир с 26-го по 30-й этажи увеличились в 1,5 раза, выше 30-го этажа – в 2 раза.За последние пять лет объемы высотного строительства в Москве увеличились более чем в два раза. Сейчас крупнейшие столичные застройщики возводят почти 5 млн кв. м в домах выше 100 м.