Смотрите Вести в 14.30: самые яркие кадры из владимирских соцсетей Пыль вместо денег. От...

Смотрите "Вести" в 14.30: самые яркие кадры из владимирских соцсетейПыль вместо денег.От двадцати шести миллионов осталась только пыль. В кадетском корпусе в городе Радужный к ремонтным работам приступил новый подрядчик.Интересное в сети.Фронтовой привет от владимирских защитников, рыцари на внедорожниках и яркие кадры гонки "Вязниковский венец" - неделя в сети.За козла ответила.И почему любовь зла? Как и с кем живёт новая звезда соцсетей - козёл Гром из Неклюдова?