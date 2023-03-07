Смотрите Вести в 14.30: самые яркие кадры из владимирских соцсетей
Пыль вместо денег.
От...
Смотрите "Вести" в 14.30: самые яркие кадры из владимирских соцсетей
Пыль вместо денег.
От двадцати шести миллионов осталась только пыль. В кадетском корпусе в городе Радужный к ремонтным работам приступил новый подрядчик.
Интересное в сети.
Фронтовой привет от владимирских защитников, рыцари на внедорожниках и яркие кадры гонки "Вязниковский венец" - неделя в сети.
За козла ответила.
И почему любовь зла? Как и с кем живёт новая звезда соцсетей - козёл Гром из Неклюдова?