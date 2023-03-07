Специалисты центра оказывают экстренную помощь по новому стандарту и в кратчайшие сроки.

Специалисты центра оказывают экстренную помощь по новому стандарту и в кратчайшие сроки.Комплекс оснастили современной техникой. Там подготовлено девять операционных, из них две – гибридные, где работают специалисты разных направлений, сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин.В случае необходимости пациента доставляют в операционную или шоковую реанимацию. На крыше комплекса обустроена вертолетная площадка.По словам градоначальника, команда флагманского центра обучалась по уникальной программе. Сотрудники отработали алгоритмы действий в разных экстренных ситуациях.В Москве планируется открыть еще четыре скоропомощных центра на базе крупнейших стационаров. Они будут располагаться в разных округах столицы. Каждый из комплексов сможет принять в день до 200 неотложных пациентов, уточнил Собянин.В январе 2023 года пациентов первый флагманский скоропомощный центр. Он расположен в городской клинической больнице имени Вересаева.Также планируется открыть скоропомощные комплексы в Боткинской больнице, в ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ имени Буянова и ГКБ №1 имени Пирогова.