По итогам 2022 года товарооборот России и Евросоюза достиг максимума за последние восемь лет.

По итогам 2022 года товарооборот России и Евросоюза достиг максимума за последние восемь лет. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на данные Евростата.В частности, ввоз товаров из РФ в ЕС в 2022 году увеличился на 25% и достиг 203,4 миллиарда евро. А экспорт в обратном направлении сократился 38,1% — до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро.Тем не менее такое сокращение ввоза Россией товаров из ЕС не помешало достичь максимального с 2014 года уровня товарооборота: он вырос за год на 2,3% и достиг 258,6 миллиарда евро. В итоге дефицит Евросоюза в торговле с Россией достиг по итогам года рекордных 148,2 миллиарда евро, что в два раза превышает показатели прошлого года.