На столе тюльпаны, и на душе весна. Алевтина Климова счастливая многодетная мама. В этом доме растут трое детей: сын и две дочери. Женщина рассказывает, что дети долгожданные. Тройня родилась

На столе тюльпаны, и на душе весна. Алевтина Климова счастливая многодетная мама. В этом доме растут трое детей: сын и две дочери. Женщина рассказывает, что дети долгожданные. Тройня родилась семь лет назад. Теперь все праздники Климовы отмечают большой дружной семьей. 8 марта для Алевтины – день, когда на мгновенье можно забыть о привычных хлопотах и