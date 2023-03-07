Уже в мае 2023 года мост через Оку свяжет Владимирскую и Нижегородскую области. Замыкающий блок...

Уже в мае 2023 года мост через Оку свяжет Владимирскую и Нижегородскую области.Замыкающий блок руслового моста обещают смонтировать на трассе М-12 «в середине второго квартала». Об этом официально сообщается на сайте «Автодор».На данный момент произведен навесной монтаж 13 из 17 блоков руслового пролета: с правого берега – 7-ми, с левого – 6-ти. Последний из них был установлен в начале марта.Напомним, что вантовый мост через Оку – единственный на строящейся дороге «М-12» («Москва – Нижний Новгород – Казань»). Он свяжет Владимирскую и Нижегородскую области в районе города Мурома.Известно, что протяженность сооружения – 1377,6 метра.Длина самой короткой ванты составляет около 40 метров, а самой длинной – 130,6 метров.В возведении моста задействовано порядка 1 000 человек и более 100 единиц техники.Отмечается, что работы ведутся круглосуточно.Фото: ГТРК «Владимир»