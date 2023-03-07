В память о меценатах, занимавшихся в Александровском уезде культурным просвещением музейщиками «Слободы» было принято решение создать фрагмент музыкальной гостиной.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» продолжается реэкспозиция пространства «Мира провинциальной усадьбы». И этому есть научная основа – сотрудниками были изучены краеведческие материалы, благодаря которым стало известно, что Александров еще в XIX веке был значимым провинциальным музыкально-просветительским центром. Сюда не раз приезжали на лето сестры Цветаевы, здесь в семьях купцов, врачей, учителей было принято устраивать музыкальные вечера, играть домашние спектакли. Состоятельные горожане имели прекрасное музыкальное образование, большинство училось у частных преподавателей, а образованные девушки умели, как правило, играть на нескольких инструментах. Знать и любить музыку считалось хорошим тоном. Со временем раритетные инструменты, документы, ноты, программки, некогда принадлежавшие именитым александровцам, «переехали» в местные музеи. Поэтому в память о меценатах, занимавшихся в Александровском уезде культурным просвещением музейщиками «Слободы» было принято решение создать фрагмент музыкальной гостиной.Подробнее об этом рассказывает сотрудник научно-экспозиционного и выставочного отдела музея-заповедника «Александровская слобода» Елена Лихонина: «В нашем городе были энтузиасты, благодаря которым музыкальное образование стало доступным. Среди них учитель математики Сергей Алексеевич Коршунков, который в 1910 г. организовал в Александрове первый струнный квартет, просуществовавший почти семьдесят лет. А также Владимир Васильевич Зубов, который в 1912 г. в городе появилась первая частная музыкальная школа. Причем плата за обучение была минимальной, а особо талантливые дети учились бесплатно. И поныне районная Школа искусств носит его имя, а в музее ежегодно для детей в апреле устраивают фестиваль «Слобода музыкальная». И вот теперь мы воссоздаем этот кусочек истории, а посетители смогут увидеть и фисгармонию, и виолончель, и альт – инструменты, принадлежавшие Коршункову и его оркестрантам. Здесь же раритетные фотографии рода Зубовых». Давние традиции продолжаются музеем и сейчас – регулярно в интерьере этой экспозиции проходят творческие встречи, спектакли, музыкальные вечера.