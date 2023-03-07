Незаконная деятельность прекращена.

В центре Владимира ООО «Инжиниринг» незаконно сжигала опасные отходы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Прокуроры и Росприроднадзор провели проверку публикации в сетевом издании «Чеснок». Выяснилось, что по адресу: Большая Нижегородская, дом №112 «А» компания «Инжиниринг» арендует земельный участок. Фирма занимается cбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и размещением отходов I-IV классов опасности. На месте надзорные органы выявили следы горения мусора на открытом воздухе, а не в специальной установке.Руководителю ОООшки внесено представление. На юрлицо завели административные дела за нарушение экологических норм. Незаконная деятельность прекращена. Металлические сооружения и лодки для сжигания отходов ликвидированы.