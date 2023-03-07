Семья искала питомца с 5 марта.

В Гусь-Хрустальном сотрудники МЧС спасли кота, забравшегося на электрический столб. Семья искала питомца с 5 марта.Как рассказали в пресс-службе ведомства, Томас выбежал на улицу и пропал. Хозяева искали его всей семьёй, когда наконец обнаружили четвероногого, сидящим на столбе под напряжением. На вызов приехали спасатели и бригада электриков. Сначала электрики обесточили столб, а потом помощник начальника караула ПСЧ №19 Александр Шувалов при помощи трёхколенной лестницы снял пушистого.Любимца вернули домой. Сейчас его жизни ничего не угрожает.