Предпраздничная суета или невнимательность? В соцсетях 7 марта пользователи оставили немало сообщений об авариях на дорогах Владимира. Примечательно, что небольшие ДТП без пострадавших

Предпраздничная суета или невнимательность? В соцсетях 7 марта пользователи оставили немало сообщений об авариях на дорогах Владимира. Примечательно, что небольшие ДТП без пострадавших провоцировали пробки. Так произошло, например, на улице Мира в начале 10 утра. На кадрах видно, что из-за двух столкнувшихся легковушек встал и общественный транспорт. Как сообщили очевидцы, пассажиры одного из троллейбусов вынуждены