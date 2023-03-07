Утром 7 марта в селе Федосьино Юрьев-Польского района в своем автомобиле были найдены застреленными мужчина и женщина, проживавшие вместе. На кладбище неподалеку лежал труп их соседа,

Утром 7 марта в селе Федосьино Юрьев-Польского района в своем автомобиле были найдены застреленными мужчина и женщина, проживавшие вместе. На кладбище неподалеку лежал труп их соседа, покончившего жизнь самоубийством. «Житель села Федосьино из-за длительного конфликта произвел выстрелы из ружья в супружескую пару, которая находилась в салоне автомобиля около своего дома. От полученных ранений они скончались