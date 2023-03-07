На руководителей больниц завели административные дела, они получили представления об устранении нарушений. На положения о зарплате внесены протесты.

В трёх больницах Владимирской области нарушены трудовые права медиков. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В Камешковской ЦРБ нарушены сроки оплаты отпуска трём работникам. Главврачу внесено представление, также на него завели административное дело.В Патакинской туберкулезной больнице и Областном госпитале для ветеранов войн оклады медперсонала, указанные в трудовых договорах не соответствуют ставкам, утверждённым администрацией Владимирской области. Кроме того, отсутствует условие о повышенной оплате труда. В коллективном договоре установлены стимулирующие выплаты за сложность, и качество работы, но не определены конкретные суммы и условия для назначения премии.На руководителей больниц завели административные дела, они получили представления об устранении нарушений. На положения о зарплате внесены протесты.