Об этом написала в своём телеграм-канале омбудсмен Юлия Раснянская.

Во Владимирской области родителей предупредили об опасности вступления детей в сомнительные подростковые организации. Об этом написала в своём телеграм-канале омбудсмен Юлия Раснянская.В интернете распространяются новости о противоправных действияхв крупных ТЦ, которые совершают молодые люди, одетые в брюки в клетку, тёмные толстовки, майки с изображением паука и цифры 4 на нём. Они сопровождаются конфликтами, потасовками, драками и задержаниями.«Молодёжь пытаются вовлечь в массовые беспорядки. Существует риск причинения вреда жизни и здоровья. Родители, не позволяйте манипулировать детьми», - призвала уполномоченная по правам ребёнка во Владимирской области.Юлия Раснянская просит установить строгий контроль за поведением подростков и кругом общения.«Обращайте внимание на настроение и их поведение. Смена привычек может свидетельствовать о том, что ребёнок попал в неприятную ситуацию. В таких случаях незамедлительно обращайтесь в полицию», - резюмировала она.