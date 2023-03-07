Владимирская область вошла в число лучших по расселению аварийного жилья. Наш регион вошел в число...

Владимирская область вошла в число лучших по расселению аварийного жилья.Наш регион вошел в число 28 лучших, которые выполнили целевые показатели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».Напомним, во Владимирской области с 2019 года из ветхого фонда расселили 5 780 человек.В этом же 2023-м году планируется предоставить квартиры 2 126 жильцам аварийных домов.До конца года в регионе планируют возвести 11 многоэтажных домов. По два построят в Гусь-Хрустальном и Киржаче. По одному возведут – во Владимире, Вязниках, Камешково, Покрове, Собинке, Струнино и в Першинском сельском поселении.Фото: pxfuel.com