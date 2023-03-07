Во Владимире молодые отцы поднялись к своим женам с цветами с помощью МЧС. Отцы прилетели. Сегодня...

Во Владимире молодые отцы поднялись к своим женам с цветами с помощью МЧС.Отцы прилетели. Сегодня в честь наступающего женского дня к окнам владимирского перинатального центра на автоподъемниках поднялись молодые папы, предает с места событий наш корреспондент.Акцию совместно придумали и организовали МЧС России и Министерство здравоохранения Владимирской области. Сначала двум отцам показали малышей, а когда детей унесли из палаты, врачи разрешили открыть окна. Мужчины подарили женам любимые цветы и признались в любви. Ещё один муж "прилетел" к своей ещё беременной супруге. Это уже третий их ребенок. Пары признались: эта акция станет одним из их самых романтичных воспоминаний.Любовь Клюквина, фото автораПодробности - в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.